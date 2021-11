Glasgow Rangers : Giovanni Van Bronckhorst succède à Steven Gerrard

Les Glasgow Rangers n'ont pas mis bien longtemps à dénicher le successeur de Steven Gerrard parti à Aston Villa. Le champion d'Ecosse a officialisé ce jeudi la nomination de Giovanni Van Bronckhorst au poste de manager. La durée du contrat du technicien néerlandais n'a pas été précisée par le club écossais.

« Giovanni Van Bronckhorst a accepté de devenir le 17ème manager du Rangers Football Club. L'ancien joueur du club âgé de 46 ans est une figure du football très respectée et très expérimentée, et rejoint les Rangers sous réserve de l'obtention d'un permis de travail », précise notamment le communiqué. Pour rappel, Van Bronckhorst a porté les couleurs du club entre 1998 et 2001. Un retour aux sources qui devrait ravir les fans !