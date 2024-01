JT Foot Mercato : l’OL met les bouchées doubles sur le mercato

L’OL passe la seconde

15ème de Ligue 1 en ce début d’année 2024, l’Olympique Lyonnais a remonté la pente en fin d’année dernière, mais il va falloir cravacher pour définitivement écarter la menace d’une relégation. Avec une enveloppe mercato de 50 M€ pour cet hiver, l’OL vise du lourd. Cinq à six recrues sont attendues durant ce mois de janvier. Deux sont déjà arrivées, il s’agit du gardien de but Lucas Perri (26 ans) et du défenseur central Adryelson (25 ans), deux nouvelles têtes venues de Botafogo, un autre club de la galaxie Eagle Football de John Textor. Il ne manque plus que les visites médicales pour que les deux transferts deviennent définitifs, dans une opération 100% menée par John Textor et qui coûtera aux alentours de 20 M€. Sur les ailes, des signatures sont espérées. Saïd Benrahma de West Ham et Arnaut Danjuma de Villarreal (en prêt à Everton) sont dans le viseur. La presse brésilienne révèle une autre piste qui mène au buteur de Fluminense : John Kennedy. Selon les informations de Globo et de la SBT, Lyon a envoyé une offre de 10 M€ pour tenter de récupérer l’attaquant de 21 ans. Offre immédiatement refusée par le club brésilien qui n’est pas vraiment vendeur. Selon nos indiscrétions, le club Tricolor est en bonne santé financière et peut donc refuser des offres jusqu’à 18 M€. Bref, l’OL va devoir se montrer plus convaincant s’il veut vraiment le joueur. Au milieu de terrain, l’OL vise Nemanja Matic qui cherche à partir du Stade Rennais. L’OM est aussi à l’affût dans ce dossier. Selon nos informations, le club rhodanien a aussi relancé le dossier Mady Camara après avoir tenté de le recruter en toute fin de mercato estival. Le milieu de terrain international guinéen, en fin de contrat en juin 2024 avec l’Olympiakos, serait un renfort de choix pour le milieu de terrain lyonnais. Mais la concurrence s’annonce rude. L’OM est intéressé, tout comme le Séville FC. En Allemagne, le Werder Brême et Wolfsbourg surveillent le joueur. Des pistes qui s’expliqueraient par le potentiel départ de Corentin Tolisso, qui n’a jamais vraiment réussi à se rendre indispensable depuis son retour. Selon FotoMaç, Fenerbahce avance sur le dossier. Une offre est même en préparation pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027. Aucun montant n’a filtré mais le média turc estime la valeur du Français à 5 M€. Enfin dernière information surprenante délivrée par Mundo Deportivo. Le média espagnol nous apprend que le poste d’entraîneur de l’OL a été proposé à Michel, l’entraîneur de Gérone, actuel coleader de Liga. Ce dernier a sans trop de surprise, recalé l’OL, tout comme Newcastle qui était aussi intéressé. On rappelle que pour le moment, c’est Pierre Sage qui assure l’intérim. Mais il va être rapidement confirmé.

Coup dur pour le PSG

Au PSG, une terrible nouvelle est tombée. Sorti sur blessure face à Toulouse hier lors du Trophée des Champions (2-0), Milan Skriniar devrait être forfait jusqu’à la fin de la saison. Selon RMC Sport, le défenseur slovène va être absent plusieurs mois et va donc manquer les grosses échéances en Ligue des Champions face à la Real Sociedad notamment. Et ce n’est pas tout. Le média français va plus loin et indique qu’il se dirige même vers une fin de saison, tout simplement. «Il a été touché dans une zone autour de la cheville et on évoque ainsi une opération pour soigner cette blessure.» Fraîchement arrivé, Lucas Beraldo devait être le remplaçant numérique de Presnel Kimpembe. La longue absence à venir de Milan Skriniar devrait relancer le mercato hivernal du PSG. Après l’épisode Gabriel Moscardo, le club parisien n’est pas verni…

L’OL prête Tino Kadewere au FC Nantes

Les officiels du jour

Manchester United a décidé de casser le prêt de Sergio Reguilón pour le renvoyer à Tottenham. «Manchester United a activé une clause de rupture dans l’accord de prêt. L’arrière gauche espagnol est arrivé temporairement en août dernier et a apporté une contribution positive au cours de la première moitié de la saison. Sergio a rempli le rôle pour lequel il avait été recruté : assurer la couverture de Luke Shaw et Tyrell Malacia alors que tous deux étaient blessés à long terme», peut-on lire dans le communiqué des Red Devils. Comme on vous l’a annoncé, Irvin Cardona fait son retour dans l’Hexagone. Le joueur de 26 ans s’est engagé avec l’AS Saint-Étienne, où il est prêté sans option d’achat par le FC Augsbourg. La belle histoire du jour, c’est le retour de Nikola Kalinic à l’Hajduk Split. Passé par l’AS Roma et l’Hellas Vérone, il avait signé la saison dernière au sein de son club formateur. Libre depuis cet été, l’attaquant croate vient de s’engager, une nouvelle fois, librement avec l’Hajduk Split jusqu’à la fin de la saison, mais cette fois, il a paraphé un contrat jusqu’en juin prochain pour un salaire symbolique de 1€ par mois. Très classe de sa part.