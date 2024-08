OM : Jonathan David a dit non

Arrivé à Marseille cet été, Ismaël Koné est présenté à la presse et aux supporters ce lundi, aux côtés de Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg. Et il a été interrogé sur son compatriote, Jonathan David, qui cartonne en Ligue 1 du côté de Lille. Koné a expliqué qu’il a tenté de le faire venir à Marseille.

« Je lui ai dit de venir signer mais il ne voulait pas (rire). Je lui ai posé des questions sur la Ligue 1, ça fait quatre ans qu’il joue là. Il m’a donné des conseils. Il m’a dit que du bien sur le championnat », a répondu Koné. Mais avec les arrivées possibles de Youssoufa Moukoko et Elye Wahi, les fans marseillais vont déà être bien gâtés. Pas de regrets donc !