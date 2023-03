Christian Gourcuff déplore les mensonges sur son fils Yoann

La suite après cette publicité

Retiré du football depuis son renvoi du FC Nantes en décembre 2020, Christian Gourcuff a décidé de couper avec ce sport, s’estimant en décalage avec. Aujourd’hui retraité en Bretagne, l’ancien entraîneur de Lorient ou encore de Rennes s’est livré dans un entretien accordé au Parisien. Interrogé sur le regard qu’il porte sur le football actuel, il est également brièvement revenu sur son fils Yoann, lui aussi retiré du football depuis 2019.

«C’est vrai qu’il a souffert. Je ne veux pas trop parler de lui. Mais c’est un passionné qui a eu des problèmes physiques qui l’ont plombé mentalement, a indiqué l’ancien entraîneur de 67 ans. Et on a tout inversé en disant qu’il avait un problème mental. Quel truc de fou. S’il était malheureux, c’est à cause de ses blessures. Pas l’inverse. Au-delà de Yoann, je connais aussi des joueurs dont les valeurs humaines étaient trop en décalage avec le milieu du foot.»

