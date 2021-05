Le plus gros regret de Florian Thauvin à l'OM

La suite après cette publicité

Hier c’était la dernière de Florian Thauvin (28 ans) sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Suspendu pour la 38e journée en raison d’un carton jaune reçu contre Montpellier, l’ailier phocéen a fait ses adieux au peuple olympien face à Angers (3-2). Et après avoir expliqué le choix Tigres, le champion du monde 2018 a avoué que l’aventure marseillaise lui laissera un gros regret.

« Mon plus grand regret c’est de ne pas avoir réussi à remporter des trophées. J’ai toujours fait le maximum pour y arriver, malheureusement, on n’a pas réussi à le faire. Je suis très fier de mon parcours à l’OM. J’ai fait des choses bien et moins bien, mais je pense que je peux me regarder dans un miroir et je suis très fier de moi », a-t-il déclaré en conférence de presse.