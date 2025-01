Serie A : l’AS Roma enchaîne face à l’Udinese

Il va falloir se lever tôt pour arrêter Artem Dovbyk et la Roma. Invaincus depuis cinq rencontres avant ce soir en championnat, les Romains ont étiré leur belle série en s’imposant sur la pelouse de l’Udinese de Florian Thauvin ce dimanche (1-2). Ils n’avaient pourtant pas pris la rencontre par le bon bout en concédant l’ouverture du score de Lorenzo Lucca, auteur de son 8e but cette saison en Serie A (1-0, 38e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Rome 30 22 +5 8 6 8 33 28 11 Udinese 26 22 -9 7 5 10 25 34

Mais comme face à l’AC Milan ou Bologne, les joueurs de Claudio Ranieri ont su rester calmes et réagir. La première réaction est venue d’un penalty de Lorenzo Pellegrini (50e), et la surenchère d’Artem Dovbyk, aussi sur penalty, et auteur de son 6e but sur ses 8 derniers matches. Ce résultat fait forcément les affaires de la Louve, en retard sur le wagon de tête mais désormais 9e, à 4 points de l’AC Milan, 6e. L’Udinese est 11e, bien loin de ses standards du début de saison.