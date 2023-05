L’Atlético de Madrid présente le maillot spécial pour les 120 ans du club

26 avril 1903 : l’Atlético de Madrid voyait le jour et la première équipe de son histoire avec un maillot en bleu et blanc. 120 ans plus tard, les Colchoneros jouent avec leurs couleurs traditionnelles, le rouge et le blanc, mais n’ont pas oublié la tunique bicolore porté lors de sa création.

En effet, le club madrilène a dévoilé le jour de son 120e anniversaire le maillot spécial pour l’occasion. Les joueurs de Diego Simeone l’ont d’ailleurs arboré à l’occasion de la 31e journée de Liga, lors de la victoire rojiblanca (3-1), importante pour la course à la deuxième place du championnat.

Retour au bleu et blanc

Et pour cet hommage à la création du club, qui au départ était une filiale de l’Athletic Club dans la capitale espagnole, l’équipementier à la virgule a décidé de miser sur les toutes premières couleurs du club (bleu et blanc). La disposition de ces deux teintes est d’ailleurs identique à la première tunique portée par les pionniers de l’ATM.

Le logo est également changé sur ce nouveau maillot, pour un autre clin d’œil à l’histoire du club de Madrid : «notre premier écusson - valable jusqu’en 1917 - était constitué d’une ceinture entourant un ballon de football sur lequel on pouvait lire les initiales d’Athletic Club entrelacées», peut-on lire dans le communiqué colchonero.

