Bayern Munich : Thomas Tuchel veut dépouiller Chelsea

Thomas Tuchel ne perd pas de temps. Julian Nagelsmann remercié, le Bayern Munich a directement engagé Thomas Tuchel, libre depuis son départ de Chelsea en septembre dernier. Le technicien allemand a paraphé vendredi un contrat jusqu’en 2025 et s’est mis au travail rapidement. Ce mardi, on apprenait que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain souhaitait que Mateo Kovacic le rejoigne en Allemagne, au Bayern Munich, d’après la presse britannique.

Mais TT compte bien faire son marché chez les Blues, puisque The Times explique que le technicien de 49 ans est un grand admirateur de Masont Mount, qu’il considérait comme un joueur clé de son équipe à Chelsea, avec qui il a gagné la Ligue des champions, en 2021. L’international anglais n’aura plus qu’un an de contrat à Stamford Bridge à l’issue de la saison et le club londonien aimerait vendre plusieurs joueurs cet été. Chelsea demanderait au moins 50 millions de livres sterling pour son milieu de terrain, auteur de 3 buts et 2 passes décisives cette saison.

