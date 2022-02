Bayern Munich : Thomas Müller positif à la Covid-19

Leader du championnat, le Bayern Munich a assuré l'essentiel ce week-end face à la lanterne rouge Greuther Fürth (4-1). Une victoire cependant entachée de la blessure de Corentin Tolisso qui souffre d'une déchirure musculaire comme l'a confirmé son entraîneur Julian Nagelsmann : «Corentin (Tolisso) souffre d'une déchirure musculaire. Au début, nous craignions que ce soit quelque chose de plus, mais heureusement, entre guillemets, ce n'est qu'une déchirure musculaire».

Mauvaise nouvelle également ce lundi puisque c'est un autre joueur de Munich qui est touché mais par un mal bien plus courant ces derniers temps. En effet, le club bavarois vient d'annoncer via un communiqué que Thomas Muller avait été testé positif à la Covid-19. Le Bayern précise par ailleurs que le joueur va bien et qu'il se trouve actuellement à l'isolement.