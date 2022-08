MU : Erik ten Hag a puni ses joueurs

Erik ten Hag est loin de vivre un bon début d'expérience en Angleterre. Deux matchs et deux défaites en Premier League. De quoi générer de l'agacement pour l'entraîneur néerlandais. Selon Sky Sports, le manager des Reds Devils a sanctionné ses joueurs lors des séances d'entraînements hier : « Erik ten Hag voulait faire courir aux joueurs de Manchester United 13,8 kilomètres (8 0,5 miles) lors de leurs exercices supplémentaires d'entraînement aujourd'hui. Les joueurs de Brentford ont couru 13,8 kilomètres de plus qu'eux hier. Distance parcourue au total : Brentford 109,4km et United 95,6km. »

Mécontent de la gifle reçue face à Brentford et ces quatre buts encaissés en 35 minutes lors de la première mi-temps (4-0 à la fin de la rencontre), Erik ten Hag était inspiré pour faire comprendre à ses joueurs que de telles performances ne sont pas acceptables. Surtout pour une équipe comme Manchester United qui doit jouer le haut de tableau. En espérant que cela change la donne, à voir face à Liverpool la semaine prochaine à Old Trafford...

