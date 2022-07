L'Inter Milan a imposé un régime drastique à Romelu Lukaku

Un an après son retour manqué à Chelsea, Romelu Lukaku (29 ans) a fait son retour à l'Inter Milan cet été et a disputé les rencontres amicales contre le club suisse de Lugano (4-1) et face à l'AS Monaco (2-2). Cependant, avant le début de la saison, les Nerazzurri ont imposé un régime drastique à leur attaquant afin qu'il retrouve sa meilleure forme, comme l'a rapporté la Gazzetta dello Sport.

En effet, le Belge a commencé un programme intensif pour qu'il soit en pleine forme le 13 août prochain, jour de ses débuts en Championnat, à Lecce. L'objectif est qu'il atteigne le poids de 101 kilogrammes avant le début de la saison. Un nouveau régime lui a donc été imposé, similaire à celui qu'il suivait lors de son premier passage, avec un menu soigneusement choisi par les nutritionnistes et les préparateurs physiques du club milanais.