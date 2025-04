Arsenal : Declan Rice savoure une soirée historique

Auteur d’un doublé sur coup franc à l’aller, Declan Rice a été l’un des artisans majeurs de la qualification d’Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle fois été impérial au Bernabéu pour permettre aux Gunners de valider leur ticket pour le dernier carré, le milieu de terrain n’a pas caché sa fierté après le succès 2-1 des siens ce mercredi soir : « c’est une soirée tellement spéciale pour ce club, une soirée historique. »

Conscient de la réputation de la Maison blanche dans ce genre de rendez-vous, qui avait promis l’enfer à l’actuel deuxième de Premier League, Rice a rappelé que les Gunners étaient venus avec des certitudes après leur succès acquis au match aller : « tellement de choses ont été dites avant le match sur leur capacité à renverser la situation, parce qu’ils l’ont fait tellement de fois… Mais le match aller nous avait donné tellement de confiance. On savait qu’on allait souffrir, mais on savait aussi qu’on allait gagner. » Et ça s’est vu sur le terrain.