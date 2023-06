L’UNFP vole au secours d’Annecy

Le FC Annecy ne lâche pas. Alors que la saison de Ligue 2 est terminée depuis plusieurs semaines déjà, le suspens est à son comble. Lors du match opposant les Girondins de Bordeaux au Rodez Aveyron Football le 2 juin dernier, l’attaquant Lucas Buades, qui venait tout juste d’ouvrir le score, a été bousculé par un supporter bordelais. Une altercation choquante qui a vu l’arbitre arrêter la rencontre. Au final, le Rodez AF a refusé de reprendre, ce qui n’a pas arrangé la situation des Girondins et des Annéciens. En effet, grâce au but de Lucas Buades, Rodez était en train d’assurer son maintien en Ligue 2, tout en empêchant Bordeaux de retrouver l’élite notamment. De l’autre côté, Annecy, s’est alors vu rétrogradé en National sans que la rencontre entre Rodez et les Girondins n’ait été joué dans sa totalité. Les hommes de Laurent Guyot n’ont pas dit leur dernier mot.

Sur Twitter, l’UNFP annonce soutenir la demande du club d’Annecy qui appelle à une Ligue 2 BKT à 21 clubs la saison prochaine. Une demande osée, mais certainement justifiée face à l’incompréhension d’une relégation injuste. "Ne laissez pas passer cette injustice", peut-on lire sur le communiqué, preuve de toute la détermination des Annéciens sur le sujet. Reste à savoir si la Ligue acceptera cette demande aussi atypique que décisive pour le club d’Annecy dans les prochains jours.

