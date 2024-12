Atalanta - Real Madrid : Kylian Mbappé sort sur blessure !

Le Real Madrid se déplace ce mardi sur la pelouse du Gewiss Stadium pour y affronter l’Atalanta Bergame, pour le compte de la 6e journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Actuellement 24es avec deux victoires et trois défaites, les hommes de Carlo Ancelotti doivent impérativement s’imposer pour se donner de l’air et rester dans la zone qualificative des barragistes. Et la rencontre était aussi très attendue après le grand entretien de Kylian Mbappé sur Clique dimanche.

La suite après cette publicité

Le match avait débuté sur des chapeaux de roue pour les Merengues. En effet, bien servi par Brahim Diaz au coeur de la défense, Kylian Mbappé a mystifié Berat Djimsiti sur son contrôle, avant de croiser parfaitement sa frappe. Une belle réalisation qui a permis au Real Madrid de prendre les devants dès la 11e minute. Malheureusement, l’ancienne star du PSG a été contrainte d’abandonner ses coéquipiers 20 minutes plus tard, lorsqu’il s’est effondré sur la pelouse en se tenant la cheville. Il est sorti et a été remplacé par Rodrygo.