Juventus : Danilo défend le bilan de Zinedine Zidane au Real

Désormais du côté de la Juventus, Danilo fait partie de ces joueurs qui ont eu la chance de tout gagner partout où ils sont passés. Que ce soit à Porto, à la Juventus, à Manchester City ou au Real Madrid, le Brésilien a rempli son armoire à trophées. Et encore plus sous Zinedine Zidane en Espagne, où il a soulevé deux Ligues des Champions.

Dans un entretien accordé à Marca, Danilo est revenu sur sa relation avec l’entraîneur français et sur son bilan à la tête du Real Madrid. Pour lui, Zidane est encore et sera toujours l’homme de la situation. «Zidane peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite au Real Madrid. Les résultats et tout ce qu'il a gagné parlent d'eux-mêmes. Les gens ne vont pas lui demander de partir. Il fait un travail incroyable et les joueurs le respectent beaucoup. (...) Il est différent, plus direct, mais nous avons gagné des choses incroyables et nous avons eu une excellente relation.»