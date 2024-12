Real Madrid : la très belle revanche de Rodrygo Goes

Galactique, l’attaque du Real Madrid est une équation encore difficile à résoudre pour Carlo Ancelotti. Depuis le début de la saison, le coach italien a multiplié les formules sans forcément trouver une solution qui a duré dans le temps. Alors que la recrue Kylian Mbappé et le leader Vinicius Junior sont indiscutables, derrière cela a été plus mouvant. Assez haut l’an dernier dans un rôle de dix, Jude Bellingham a parfois dû jouer plus bas. De son côté, Rodrygo Goes a parfois dû prendre un registre différent et a même commencé quelques matches sur le banc.

Une situation pas idéale pour l’international auriverde et qui a alimenté les rumeurs d’un départ. D’autant que les derniers mois ont été plus compliqués pour l’ancien de Santos. Depuis le 24 septembre dernier et une victoire contre le Deportivo Alavés (3-2), Rodrygo Goes aura connu une petite disette avec neuf matches sans être décisif entrecoupés par des pépins physiques qui lui auront notamment fait manquer la trêve internationale de novembre et quelques matches avec la Casa Blanca.

Rodrygo enfin de retour à 100%

Dans le dur dernièrement donc, Rodrygo retrouve néanmoins des couleurs depuis quelques jours. Contre le Rayo Vallecano (3-3) ce samedi, il s’est distingué avec un but et une offrande dans un match animé. Ce mercredi, les Merengues défiaient Pachuca dans le cadre de la Coupe du monde des Clubs. Une rencontre remportée 3-0 où Rodrygo Goes a réalisé un match solide. Disponible dans son couloir droit et très actif, c’est lui qui a mis le Real Madrid à l’abri au retour des vestiaires avec un joli numéro devant la surface mexicaine ponctuée par une frappe se logeant sur la droite du but. Un sacré message envoyé par le Brésilien qui termine comme il se doit l’année 2024.

Loin d’être un simple faire-valoir dans cette équipe, Rodrygo Goes savoure cette dynamique. «Maintenant, je n’ai aucune blessure. C’était un peu dur pour moi à cause des blessures. J’ai été absent pendant un mois et je me suis encore blessé. Je me sens mieux. Je dois travailler plus et me reposer davantage, j’ai envie d’aider l’équipe. Tout le monde m’a aidé dans le processus. Je me sens bien et j’espère être meilleur chaque jour», a-t-il confié après la rencontre. Auteur de 4 buts et 3 offrandes en 19 matches cette saison, Rodrygo Goes va devoir continuer à se montrer décisif pour faire oublier son entame d’exercice compliquée. Il reste moins prolifique que Vinicius Junior (13 buts), Kylian Mbappé (12 buts), Jude Bellingham (7 buts) ou encore Federico Valverde (5 buts) pour le moment.