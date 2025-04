Serie A : l’Inter Milan s’incline contre Bologne en toute fin de match sur un bijou de Riccardo Orsolini

L’Inter Milan se déplaçait sur la pelouse de Bologne ce dimanche après-midi. Mise sous pression dans la course au titre après la victoire de Naples contre Monza ce samedi, l’équipe de Simone Inzaghi, orpheline de Marcus Thuram, a laissé échapper les trois points dans un match crucial, s’inclinant en toute fin de rencontre.

Au cours d’un match fermé et tendu, durant lequel les deux équipes n’ont cadré que quatre frappes, c’est bien Bologne qui est allé arracher le succès. Alors que l’on se dirigeait vers un 0-0, Riccardo Orsolini est venu inscrire un but absolument incroyable, un retourné acrobatique, à la 94e minute pour offrir la victoire aux locaux. Avec cette victoire, les pensionnaires du stade Renato-Dall’Ara montent à la 4e place, en attendant le match de la Juventus contre Parme ce lundi. De leur côté, les Milanais restent leaders à la différence de buts, mais n’ont désormais plus le droit à l’erreur.