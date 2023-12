Le Real Madrid veut offrir une recrue de luxe à Jude Bellingham !

Transféré pour plus de 100 millions d’euros l’été dernier, Jude Bellingham n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord du côté de Madrid. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien milieu offensif du Borussia Dortmund porte aujourd’hui les Merengues. Sûr de sa force, impressionnant de facilité et régulièrement comparé à un certain Zinedine Zidane, l’international anglais (27 sélections, 2 buts) n’en finit plus d’impressionner. Un rendement qui doit également rendre fier un certain Jobe, frère du numéro 5 madrilène et lui aussi sous les radars de nombreux clubs européens.

Dans cette optique, Sport affirme, ce samedi, que le Real Madrid serait bien décidé à réunir la fratrie au Santiago Bernabéu. Actuellement sous les couleurs de Sunderland, en Championship, le cadet de Jude, aujourd’hui âgé de 18 ans, continue ainsi d’être supervisé par les hautes sphères de la Casa Blanca. Arrivé chez les Black Cats l’été dernier, l’ancien crack de Birmingham City totalise d’ores et déjà 4 buts et 1 passe décisive en 20 matches de championnat. «C’est un cas assez unique à son âge, il joue tous les matchs de Championship et ce n’est pas le jeune joueur typique qui sort du banc trois fois et obtient 20 minutes, 10 minutes et 7 minutes. Il joue tout», confiait, à ce titre, son ancien manager Tony Mowbray.

Jude & Jobe, le futur duo du Real Madrid ?

Polyvalent, à l’aise avec ses deux pieds, le droitier d’1m91 représente ainsi l’une des plus grandes promesses du football mondial. Un potentiel qui n’a d’ailleurs pas manqué de taper dans l’oeil des recruteurs merengues, impressionnés par les qualités physiques, techniques et athlétiques du natif de Stourbridge. Conscient que sa valeur risque de croître au fur et à mesure des semaines, le Real Madrid aimerait ainsi passer à l’action rapidement et éviter un départ chez un autre cador d’Europe, ce qui compliquerait forcément les choses. Une tâche qui ne sera, cependant, pas des plus simples puisque l’actuel numéro 7 de Sunderland voit son contrat courir jusqu’en juin 2027.

Dans l’entrejeu de la formation entraînée par Mike Dodds, Jobe Bellingham confirme, en attendant, qu’il a les épaules assez larges et les reins assez solides pour suivre les traces de son frère. «Je sais comment trouver de l’espace dans la surface. Avec les compétences que j’ai, je peux jouer à différents postes et je peux apprendre plus de choses, c’est quelque chose qui me sera bénéfique dans ma carrière», reconnaissait, à ce titre, le milieu de terrain anglais. Reste désormais à savoir jusqu’à quand le Stadium of Light pourra profiter des prouesses de sa jeune pépite. Au regard de l’intérêt grandissant des Madrilènes, Sunderland a bel et bien de quoi trembler…