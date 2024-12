Manchester United : Rúben Amorim répond cash à Marcus Rashford

L’aventure de Marcus Rashford à Manchester United semble toucher à sa fin. L’international anglais a révélé, ce mardi, qu’il était prêt à relever un autre challenge. «Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne.» Une déclaration intervenue deux jours après sa non-convocation pour le derby contre Manchester City (victoire, 1-2).

Amorim est clair sur le sujet

À la veille du déplacement des Red Devils sur la pelouse de Tottenham en League Cup, Rúben Amorim a été cuisiné par les journalistes anglais au sujet de la sortie de l’attaquant de 27 ans. Quand ils lui ont demandé s’il aimerait garder l’Anglais, il a confié : «nous sommes meilleurs avec Marcus Rashford, c’est simple et nous allons essayer différentes choses pour pousser Marcus au meilleur niveau qu’il a montré dans le passé… Ce genre de club a besoin de grands talents et il est un grand talent, donc il a juste besoin de performer au plus haut niveau… Je veux juste aider Marcus.»

Relancé sur le futur du joueur, dont le nom a été cité à Arsenal, Chelsea et au PSG, il a précisé : «je pense que c’est une bonne chose (que Rashford souhaite relever un nouveau challenge, ndlr). Nous avons ici un nouveau défi. C’est un défi difficile. Pour moi, c’est le plus grand défi du football car nous sommes dans une situation difficile et j’ai déjà dit que c’est l’un des plus grands clubs du monde. C’est un tout nouveau défi et le plus grand. J’espère vraiment que tous mes joueurs sont prêts pour ce nouveau défi.» Le Portugais, qui semble donc compter sur l’attaquant des Three Lions, a avoué ne pas encore avoir échangé avec lui au sujet de sa sortie médiatique de mardi.

Il compte sur Rashford pour le moment

«Non, pas encore. C’était hier. J’ai donné congé aux gars. C’est notre joueur et il est prêt pour le prochain match. J’ai parlé avec beaucoup de joueurs individuellement et pendant l’entraînement, ce que je veux, c’est obtenir le meilleur de Marcus Rashford en tant que joueur, donc je ne parle pas du futur, je parle juste du présent, je veux tirer le meilleur de chacun d’entre eux et c’est le point clé pour moi. Je veux juste gagner et aider l’équipe à être meilleure. Nous sommes meilleurs avec Marcus Rashford, c’est simple et nous allons essayer différentes choses pour pousser Marcus au meilleur niveau qu’il a montré dans le passé. Et c’est tout.»

Il pourrait donc réintégrer le groupe lors des prochaines rencontres, notamment face à Tottenham. La porte n’est pas fermée du côté d’Amorim. «Il nous reste un entraînement, mais c’est la même situation pour tous les autres joueurs. S’ils (Rashford et Garnacho, ndlr) s’entraînent bien, je dois faire un choix. On verra à la fin de l’entraînement. (…) Mon objectif est d’avoir tous les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour se préparer à chaque match. Il n’y a pas de "si" dans ce genre de club, il n’y a que Tottenham et concentrons-nous sur ce match.» Marcus Rashford est donc fixé, concernant la position de son nouveau coach pour le moment.