L’OM vous garnit le portefeuille !

L’OM a retrouvé le sourire. Après des semaines pour le moins mouvementées et le départ précipité de Gennaro Gattuso, les hautes sphères olympiennes ont décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset pour relancer la machine olympienne. Mission, pour l’instant, réussie. Dos au mur avant d’affronter le Shakhtar Donetsk, le club marseillais a finalement validé sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa après une victoire convaincante (3-1) à l’Orange Vélodrome. Il faudra désormais confirmer ces belles promesses en championnat lors de la réception du Montpellier HSC, ce dimanche soir à 20h45.

La suite après cette publicité

Neuvième de Ligue 1 et d’ores et déjà reléguée à 9 points du podium, la formation olympienne aura logiquement à coeur de replonger les Héraultais dans le doute. Quatorzième du championnat de France, le club montpelliérain reste, certes, sur une victoire (3-0) contre le FC Metz mais traverse actuellement une période compliquée (3 défaites, 1 nul et 1 petit succès lors des 5 derniers matches toutes compétitions confondues). Pour profiter de ce OM-Montpellier HSC et apprécier encore plus ce week-end, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 85€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 85€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Victoire de l’OM, cote à 1,71

Après avoir fait le plein de confiance face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, l’OM de Jean-Louis Gasset sera forcément déterminé à l’idée d’enflammer, à nouveau, l’Orange Vélodrome. Porté par ses nouvelles recrues (Moumbagna, Merlin), le retour de blessure de Jordan Veretout ou encore la dynamique positive incarnée par Geoffrey Kondogbia, le club de la cité phocéenne pourrait logiquement profiter des failles montpelliéraines devant son public. Dans l’urgence et pour calmer, quelque peu, la colère des supporters phocéens, l’OM - qui n’a plus gagné en championnat depuis le 17 décembre dernier - semble cette fois-ci disposer de tous les atouts nécessaires pour stopper cette spirale infernale.

Les deux équipes marquent, cote à 1,70

Si l’OM a des raisons de croire à la victoire, sa défense ne rassure pas toujours… Lors des 8 derniers matches, le club marseillais a ainsi concédé 9 buts toutes compétitions confondues. Face au Shakhtar Donetsk, l’arrière-garde phocéenne a d’ailleurs une nouvelle fois montré quelques signes de fragilité, à l’image de la prestation discutable de Bamo Meïté. En face, le Montpellier HSC a inscrit, au moins, un but lors de ses quatre dernières rencontres. De quoi envisager une rencontre disputée où les deux formations trouveront le chemin des filets…

La suite après cette publicité

But de Faris Moumbagna, cote à 2,80

Buteur contre le FC Metz lors de la 21e journée, l’attaquant camerounais de 23 ans s’intègre progressivement dans le onze marseillais. S’il alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée, sa récente performance contre le Shakhtar Donetsk laisse entrevoir un avenir radieux sur la Canebière. Pesant pour la défense adverse, intéressant dans son jeu dos au but, le numéro 14 de l’OM doit désormais empiler les buts pour finir de convaincre les fans marseillais. Face au MHSC, il aura, à ce titre, une nouvelle opportunité de le faire et au regard de la cote proposée, miser dessus n’est pas dénué de sens…

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 85€ ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce OM-Montpellier HSC et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM15" pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85€ en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un but de Faris Moumbagna, coté à 2,80.

Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 238 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)