Clermont-OM : la fierté jouissive de Pierre-Emerick Aubameyang

Après le large succès de l’OM (1-5) contre Clermont en Ligue 1, l’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur cette belle victoire des Phocéens qui a frôlé le perfection, au micro de Canal+. Les joueurs marseillais semblent retrouver des couleurs depuis la nomination de Jean-Louis Gasset. Solidité, maîtrise, domination, le tout avec le sourire :

«Aujourd’hui je me suis régalé, on a su être sérieux dans le match. Tout n’est pas parfait, on a manqué de justesse technique en première mi-temps. Tout le monde a été sérieux ensuite. Cela fait du bien de retrouver un OM qui gagne, qui fait la différence, qui marque des buts, c’est ce qu’on attend de l’équipe, même les entrants ont fait la différence, tous les attaquants ont marqué. Je suis content, je retrouve le rythme après ma saison blanche, donc on retrouve des jambes, ça permet de faire la différence, d’être bien, de faire des appels, de presser et marquer des buts»