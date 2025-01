Le grand dégraissage va débuter à l’OM !

Comme à son habitude depuis quelques mercatos, il va y avoir du mouvement à l’Olympique de Marseille. Et ce mercato hivernal ne devrait pas déroger à la règle. «Tu dois toujours profiter des opportunités au mercato (…) Il va y avoir des actions lors du mercato, c’est normal parce qu’il y a des joueurs avec peu de temps de jeu pour qui il faut trouver de solutions», expliquait il y a quelques jours Pablo Longoria dans son traditionnel point de mi-saison. Si le club phocéen et en particulier Medhi Benatia sont sur tous les fronts afin d’apporter encore un peu plus de qualité à Roberto de Zerbi, il va falloir dégraisser. Et les candidats au départ sont nombreux. Mais comme expliqué par le président marseillais, il n’y aura pas de vente de joueurs majeurs de l’effectif.

Dégraisser pour mieux recruter

En revanche, se pose forcément la question des joueurs en manque, voire en absence de temps de jeu, déjà de retour sur la table. Commençons par les joueurs qui ont totalement disparu de la circulation, avec Chancel Mbemba en tête. Le roc congolais n’a aucune chance de revenir dans le groupe marseillais d’ici le 30 juin et la fin de son contrat. Pour autant, pas question pour lui d’accepter la première offre venue (Rennes, Nantes par exemple). Pour l’ancien défenseur du FC Porto, la donne est simple, seule une offre de 3 M€ sera acceptée par l’OM qui est prêt à le laisser à la cave pour six mois encore. Selon nos informations, sa situation commence à trouver écho au Moyen-Orient et un club pourrait rapidement proposer quelque chose au joueur.

Quant à Bamo Méité, il ne croule pas sous les offres et n’a plus joué avec le club phocéen depuis la mi-septembre même s’il conserve un état d’esprit irréprochable. Là aussi, l’OM est à l’écoute des offres et un prêt avec option d’achat obligatoire reste l’option privilégiée par Medhi Benatia. Autre joueur dans le dur, Ruben Blanco. Le portier espagnol, devenu n°3, voire 4, à Marseille, ne sera pas retenu. Encore faut-il qu’un club se manifeste réellement.. La situation est un peu la même avec Ulisses Garcia et Pol Lirola. Les deux joueurs, que Marseille voulait déjà faire partir l’été dernier, ont profité de la faiblesse de profondeur du banc de touche pour glaner du temps de jeu en cette première partie de saison. L’objectif du board marseillais serait de les faire partir pour faire de la place à des recrues hivernales. Mais pour le moment, les offres et intérêts se font attendre…

Amine Harit tête de gondole du dégraissage de l’OM

Pour Amine Harit, la donne est plus nuancée. Le milieu international marocain, qui avait démarré très fort avec trois passes décisives pour le premier match de championnat de l’ère De Zerbi à Brest, a connu une suite plus compliquée avant de totalement disparaître le 27 octobre, soir funeste de classique où il fut expulsé par François Lexetier pour un geste mal maîtrisé sur Marquinhos. Depuis, l’ancien Nantais n’a plus disputé la moindre minute et un départ paraît de plus en plus inéluctable cet hiver. Avec un bilan très correct de 2 buts et de 4 passes décisives, nul doute que les courtisans devraient frapper à la porte de l’OM. Certains ont même déjà pris quelques renseignements selon nos informations. Enfin pour Lilian Brassier, quelques clubs ont déjà pris la température et il faudra connaître les intentions des différentes parties pour en savoir plus sur le futur de l’ancien défenseur brestois.

Si le club phocéen parvient à faire partir la plupart de ces joueurs, il aura la latitude pour s’offrir quelques renforts de qualité. Si l’ombre de Paul Pogba devrait continuer de planer sur l’Orange Vélodrome tant que celui-ci n’aura pas signé dans son futur club, le club phocéen sera à l’affût de la moindre opportunité, mais envisage très sérieusement de recruter un défenseur axial droit, dans le profil de Danilo, le défenseur brésilien expérimenté de la Juventus, qui n’entre plus dans les plans de son club. Un latéral droit pourrait également débarquer si l’OM parvient à faire partir Méité et Lirola par exemple. «Je suis connecté avec pas mal de joueurs en activité. De très bons joueurs sont intéressés pour venir», a d’ailleurs rappelé Medhi Benatia sur les ondes de RMC il y a quelques jours. De quoi faire saliver les supporters de l’OM qui ont vu avec l’arrivée d’Adrien Rabiot que le directeur sportif marseillais ne reculait devant rien pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi…