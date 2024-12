Les raisons du divorce Dembélé-Luis Enrique, le tirage de la Coupe du Monde des Clubs fait débat

Dembélé boycotté ?

A quelques jours d’un choc capital en Ligue des Champions face à Salzbourg, le PSG doit se rassurer en championnat face à Auxerre ce soir. Une rencontre que Dembélé devrait une fois de plus démarrer en tant que remplaçant, alors que ce dernier sera suspendu face au club autrichien. Le journal Le Parisien revient sur le «désamour» entre Luis Enrique et le Français qui expliquerait aujourd’hui le nouveau statut de Dembélé. Après l’entente parfaite des débuts, la relation entre l’attaquant du PSG et son coach s’est quelque peu dégradée au fil de la saison. Premier point de discorde : Dembélé pensait avoir la charge de tirer les penaltys. Sauf que le coach a décidé de désigner Vitinha comme tireur numéro 1, sans en informer le vestiaire. La première vraie cassure a lieu fin septembre après Rennes, note le journal. Luis Enrique pointe devant l’ensemble du groupe le comportement égoïste du joueur. Enfin, l’épisode Arsenal n’a fait que renforcer la distance entre les deux hommes aujourd’hui.

Le nouveau format de la Coupe du monde des clubs et son tirage au sort a eu lieu hier soir ! Pour rappel, ce sont 32 équipes qui vont s’affronter contre 7 auparavant avec un objectif en jeu : «le monde», comme le placarde le journal Marca. Bon évidemment, c’est un jeu de mot de la part du média espagnol. Les deux clubs de Madrid ont d’ailleurs touché le gros lot puisque l’Atlético tombe dans le groupe du PSG et Madrid retrouve le Al-Hilal de Neymar rapporte AS, ce qui nous donnera des retrouvailles sympathiques entre Mbappé et le Ney. «L’or du monde», c’est ce que tenteront d’aller chercher les 2 représentants italiens, l’Inter et la Juventus, écrit La Gazzetta dello Sport. Comme le relaye Tuttosport, la bande à Thiago Motta affrontera le Manchester City de Pep Guardiola alors que l’Inter hérite d’un groupe plutôt abordable avec River Plate ou encore les Tigres de Monterrey. Pour O Jogo, les Portugais ont eu un tirage sympathiqueique avec l’Inter Miami de Messi pour le FC Porto.

Grosse panique pour Mbappé

Kylian Mbappé dans le dur au Real Madrid, c’est tout le Barça qui s’en délecte. Mundo Deportivo se fait un malin plaisir à revenir sur les débuts délicats du Français sous le maillot de Madrid. Tout le monde s’attendait à un joueur décisif, ce qui est loin d’être totalement le cas depuis son arrivée. L’ombre d’Eden Hazard commence même à planer au-dessus de la tête du Français. Au club, le message est pas d’inquiétude, mais selon le média catalan, c’est une manière de ne pas mettre davantage de pression sur Mbappé. Car pour Sport, Mbappé ne redeviendra plus jamais le joueur d’avant. Bon c’est un peu radical comme jugement, mais pour le média, le Real a clairement de quoi s’inquiéter. Bref, la presse catalane se régale des déboires de Mbappé au Real.