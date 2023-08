Real Madrid : quel gardien pour remplacer Thibaut Courtois ?

Le ciel est tombé sur la tête du Real Madrid. Le club a annoncé ce jeudi l’absence pour de longs mois de Thibaut Courtois. Le Belge s’est rompu «le ligament croisé antérieur du genou gauche» et va devoir se faire opérer. C’est une terrible nouvelle tant le gardien a participé aux nombreux succès récents de la Casa Blanca, à commencer par la Ligue des Champions 2022. Dans leur malheur, les Madrilènes ont au moins la chance de pouvoir recruter puisque le mercato est encore loin de fermer ses portes.

La suite après cette publicité

Andriy Lunin sera vraisemblablement titulaire pour la reprise des Merengues en Liga dans deux jours, et le déplacement sur la pelouse de l’Athletic. Mais l’Ukrainien n’a pas vraiment convaincu l’an passé lors de ses 12 matchs toutes compétitions confondues. Et puis s’il venait à se blesser à son tour, le Real n’aurait plus aucune valeur sûre au poste. Il n’y a pas le choix, il va falloir recruter et vite. Nul doute que la direction a même déjà dressé une liste de gardiens potentiels pour suppléer Courtois.

À lire

Real Madrid : grosse blessure pour Thibaut Courtois !

Navas et De Gea, les pistes plus évidentes

Les noms ne manquent pas sur le marché à l’heure actuelle. Ancien du club avec qui il a tout de même remporté trois fois la C1, Keylor Navas est sur la liste des transferts au PSG, où il n’a plus qu’un an de contrat. Le Costaricien avait justement quitté le Real en 2019 pour laisser la place au Belge. Malgré ses 36 ans, il reviendrait un peu dans la peau du sauveur inattendu. Autre option de taille : David De Gea. Régulièrement annoncé au Real où il aurait même dû signer en 2015 sans un fax envoyé trop tard, l’Espagnol a l’avantage d’être libre.

La suite après cette publicité

Manchester United n’a pas souhaité le prolonger, lassé par ses irrégularités, alors même que l’international (45 sélections mais plus appelé depuis 2021) a également connu des périodes fastes. Une autre solution évidente vient de Chelsea. Les Blues souhaitent voir le départ de Kepa Arrizabalaga depuis de nombreux mois. En perdition après son arrivée à Londres, le Basque est parvenu à regagner sa place mais la venue de Robert Sanchez le barre à nouveau. Il est également suivi par le Bayern Munich.

Arrizabalaga et Lloris sont invités à partir

Toujours au rayon des affaires peu onéreuses, il y a Hugo Lloris. L’ancien capitaine de Tottenham a été écarté au cœur de l’été pour lui permettre de trouver un nouveau challenge plus facilement. Comme Keylor Navas, le champion du monde n’est plus tout jeune (36 ans) mais il a l’avantage d’être un grand professionnel et de compter sur une très grosse expérience des grands rendez-vous. On n’oublie pas non plus la présence de David Soria, dont le nom a déjà été murmuré à Madrid ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Luis aussi à l’avantage d’être libre depuis son départ de Getafe en fin de saison dernière. Enfin, il existe d’autres pistes mais celle-ci sont plus coûteuse. Il y a d’abord Yacine Bounou, qui a été placé sur le marché des transferts par un Séville FC dans le besoin. Les Andalous réclament 20 M€ pour l’international marocain. Plus jeune (22 ans), Giorgi Mamardashvili est lui aussi sur la liste des transferts, dont Valence exige 15 M€ pour le laisser partir. Le Dinamo Zagreb pourrait également céder Dominik Livaković pour 12 M€ mais celui-ci n’est jamais sorti de Croatie.