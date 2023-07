David De Gea n’arrive pas à trouver preneur !

La suite après cette publicité

Petite révolution dans les buts de Manchester United. Les Red Devils, qui ont pu compter sur David De Gea comme gardien numéro un depuis douze ans, ont décidé de ne pas le prolonger alors que son contrat arrivait à expiration. À la place, André Onana a débarqué pour apporter une meilleure relance à l’équipe d’Erik ten Hag. Un choix compréhensible tactiquement, mais qui rebat totalement les cartes d’un David De Gea arrivant dans la deuxième partie de sa carrière. Âgé de 32 ans, le gardien aux 545 matches disputés avec Manchester United va devoir trouver une nouvelle formation.

Disposant d’une situation idéale pour de nombreuses équipes avec son statut d’agent libre, David De Gea n’a néanmoins pas encore retrouve de club depuis un mois et la situation ne semble pas avancer de manière concrète. Évoqué du côté du Bayern Munich en tant que doublure de Manuel Neuer, il n’ira pas en Bavière. Selon Sky Sports Germany, l’option la plus concrète est un prêt de David Raya en provenance de Brentford.

Direction l’Arabie saoudite ?

Autre piste qui a rapidement surgi, celle menant à Al-Nassr où il aurait l’occasion de retrouver Cristiano Ronaldo et Alex Telles ses anciens coéquipiers du côté des Red Devils. L’option est financièrement intéressante, d’autant qu’un salaire de 250 000€ par semaine a été évoqué par The Sun. Des émoluments importants et une place de titulaire assurée, une option intéressante donc, surtout que David Ospina est actuellement blessé et pourrait partir de la formation saoudienne.

D’autres rumeurs menaient du côté de l’Olympique de Marseille et du Séville FC, mais la première a vite été écartée puisque financièrement trop compliquée et que Ruben Blanco va revenir en tant que doublure. L’option andalouse est alléchante, mais Yassine Bounou est toujours là et il parait compliqué de voir le club andalou s’activer tant que le Marocain reste au club. Dans ce contexte, David De Gea est toujours libre d’aller où il le souhaite, mais ça ne se bouscule pas au portillon pour lui.