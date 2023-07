Le Real Madrid est dans l’impasse avec Andriy Lunin

Andryi Lunin donne du fil à retordre au Real Madrid. De retour après un énième prêt non concluant avec le Real Oviedo (D2 espagnole), le gardien ukrainien effectue actuellement la tournée de pré-saison aux Etats-Unis avec le club madrilène. En l’absence de Thibault Courtois, le portier de 24 ans était titulaire dans les cages madrilènes à l’occasion de la victoire des Merengue face aux joueurs de l’AC Milan (5-3). D’ailleurs, sa prestation face aux Lombards laissait à désirer, sans doute à cause du manque de fraîcheur, et n’a pas convaincu ses dirigeants de le conserver.

La suite après cette publicité

As informe ce mercredi que l’état-major madrilène envisage de lui trouver un nouveau point de chute. Or, Andryi Lunin s’oppose catégoriquement à un départ de la capitale espagnole et souhaite aller au bout de son contrat qui arrive à expiration en juin 2024. En ce sens, le Real Madrid est bloqué et incapable de recruter un gardien plus faible et expérimenté susceptible d’accepter le rôle de doublure de Thibault Courtois. Plusieurs noms ont été cochés à l’image de David Soria, gardien de Getafe, ou encore de Stole Dimitrievski le portier du Rayo Vallecano mais la présence d’Andryi Lunin ainsi que les exigences financières des deux clubs précédemment cités rendent les négociations caduques.

À lire

Real Madrid : grosse embrouille à l’entraînement