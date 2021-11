FC Nantes : Antoine Kombouaré ravi d'avoir le PSG et le Qatar en France

« Ni l'un ni l'autre n'ont le moindre titre de Ligue des Champions. Ils perdront encore contre nous. Pas toujours, mais de temps en temps. Et ça doit être notre but. Et lorsque nous gagnons contre eux, ça me réjouit fortement. C'est ça qui me stimule, leur montrer : "votre argent de merde, ça ne suffit pas". » Invité à s'exprimer sur le PSG et Manchester City il y a quelques jours, le président d'honneur du Bayern Munich Uli Hoeness s'était complètement lâché au sujets des «clubs-états». Mais tout le monde ne partage pas le même avis que ce dernier. Présent en conférence de presse avant le déplacement de son FC Nantes au Parc des Princes (samedi, 17h), Antoine Kombouaré a fait part de son sentiment. Et pour lui, c'est une très bonne chose d'avoir QSI et le PSG.

«Je ne comprends pas, et je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Après, ce n'est que mon point de vue. En tout cas, nous ici en France, je dis bien en France, d'avoir le PSG, je pense que tous les acteurs, les footballeurs, les gens du monde pro ne peuvent que remercier le PSG et le Qatar. Si on est un club avec des moyens financiers énormes, si on a de la visibilité dans le monde entier, si les clubs remplissent leur stade, c'est parce que le PSG a des stars. Les gens qui travaillent autour des joueurs, du PSG, les hôteliers, les restaurants... Les gens viennent, dépensent de l'argent. Le fisc français doit être content aujourd'hui je pense. Et on préfère voir ces gens-là aller en Angleterre, en Allemagne, je ne sais pas ? Mais les avoir en France, c'est une très bonne chose», a-t-il expliqué.

