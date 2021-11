Uli Hoeness se lâche complètement sur Nasser al-Khelaïfi et le PSG !

La suite après cette publicité

On savait que les pétrodollars du Paris Saint-Germain et de Manchester City agaçaient au plus haut point les clubs historiques de la scène européenne et Javier Tebas. En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont souvent montés au créneau pour critiquer le modèle économique parisien, décrié pour être un club État. Mais cette fois, les critiques sont allées très loin.

Certes, il n’occupe plus de véritables fonctions au sein du Bayern, mais Uli Hoeness a une voix qui porte. Et dernièrement, le président d’honneur du club bavarois s’est complètement lâché sur ses nouveaux riches, et surtout sur le PSG et son patron, Nasser al-Khelaïfi. « La différence entre lui et moi ? J'ai travaillé dur pour gagner mon argent, et lui l'a reçu en cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travailler pour ça. Quand il veut un joueur, il va trouver son émir », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport.

« Votre argent de merde, ça ne suffit pas »

Une attaque frontale suivie d’une rage monumentale contre Paris et City. « Ni l'un ni l'autre n'ont le moindre titre de Ligue des Champions. Ils perdront encore contre nous. Pas toujours, mais de temps en temps. Et ça doit être notre but. Et lorsque nous gagnons contre eux, ça me réjouit fortement. C'est ça qui me stimule, leur montrer : "votre argent de merde, ça ne suffit pas". »

Enfin, quand il n’y en a plus, il y en a encore. Et là, c’est la stratégie parisienne qui en a pris un coup. « Ce qui se passe actuellement à Paris, c'est de la planification à un an. (…) Je ne place pas toute ma mise d'un seul coup, juste pour qu'on vienne me féliciter pendant un an ou deux ans et après moi le déluge. Quand on prend des décisions, il faut faire en sorte d'avoir de la sécurité encore dans trois, quatre ans, que tout ne s'effondre pas d'un coup. » À l’heure où les températures hivernales s’installent durablement en France, NAK et le PSG viennent d’être rhabillés pour l’hiver !