OM : Jacques-Henri Eyraud expose ses plans pour le mercato

Un dernier tour de piste. Demain soir, l'Olympique de Marseille va disputer face à Angers son ultime match avant la trêve hivernale. Une trêve qui sera l'occasion de se requinquer pour les joueurs mais qui ne sera pas de tout repos pour les dirigeants phocéens. En effet, ils vont devoir se préparer à un mois de janvier très animé avec le mercato. Ce n'est pas un secret, Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, exige des ventes cet hiver. Certains éléments pourraient donc être sacrifiés à l'image de Morgan Sanson, dont le nom revient en Angleterre, ou de Boubacar Kamara, dont la cote est au plus haut puisque le Barça, Manchester City ou encore le Bayern Munich ont tous un oeil sur lui. Mais rien n'est encore fait à en croire Jacques-Henri Eyraud. Invité à répondre aux questions des auditeurs de France Bleu Provence ce mardi matin, le président de l'OM a exposé les plans du club cet hiver. Ses propos sont relayés par Le Phocéen.

Eyraud évoque le mercato

«On fait face à la plus grande crise de l'histoire du foot et on se demande si l'actionnaire va remettre de l'argent pour prendre de nouveaux joueurs. Je suis à la tête de l'entreprise et je vois un monde s'écrouler. La priorité c'est d'éteindre l'incendie. On parle tous de l'Angleterre mais avec ce qui se passe je pense qu'il va y avoir des conséquences extrêmement négatives. Il faudra être malin pendant ce mercato. On ne va pas forcément vendre des joueurs, et s'il y a des choses intéressantes à faire, bien sûr qu'on le fera. Mais il faut qu'on soit réaliste par rapport à ce marché, impacté par la Covid 19. Vous vous souvenez les fameux 200 millions dans le recrutement annoncés au départ ? On a investi 220 millions finalement. On a investi dans les infrastructures, dans la formation, où on a une vraie filière, solide. Le digital, les médias... on a fait un travail de fond. On a réussi à inscrire un club dans la stabilité. Avec Frank McCourt, on est convaincu que l'on n'obtient rien sans stabilité. Et quand on regarde nos résultats, on est bien plus stable que ce que pouvait être le club par le passé».

Le président de l'écurie olympienne en a aussi profité pour faire un point au sujet d'André Villas-Boas. Un technicien qui semble particulièrement à cran et agacé depuis le début de la saison, en témoigne ses dernières sorties médiatiques et son récent accrochage avec un journaliste de La Provence après la rencontre face au Stade Rennais. Et si on n'a pas entendu le club le soutenir publiquement ces derniers temps, le laissant affronter donc seul les médias, Jacques-Henri Eyraud a assuré sur les ondes de France Bleu qu'il était bel et bien derrière son entraîneur.

L'avenir d'AVB, un dossier important

«D'abord, André Villas-Boas c'est le coach et l'OM joue deux matchs par semaine. On l'entend quatre fois et c'est normal. Ce n'est pas trop. Dans les vieux modèles, on pense que c'est à un président de s'exprimer sur Pierre, Paul ou Clément. Quand un de nos joueurs a eu un carton rouge, vous pensez que ça va aider si je pousse une gueulante dans les médias ? L'arme du droit est importante. Je préfère faire avancer mes dossiers en coulisses, faire en sorte que Pape Gueye joue contre Reims plutôt que de montrer les muscles dans une interview.»

JHE a ensuite évoqué l'avenir de son entraîneur. En effet, André Villas-Boas arrivera au terme de son contrat avec l'Olympique de Marseille le 30 juin 2021. Mais le président phocéen n'exclut rien au sujet de ce dossier forcément très important. «Je pense que c'est un excellent entraîneur. Il a la meilleure performance de tous les entraîneurs de l'OM au XXIe siècle. Je ne lui ai rien caché quand je l'ai recruté. Le contexte est encore plus particulier, il le sait, il le comprend, on discute et j'espère que ça évoluera de manière positive». Les discussions se poursuivent donc entre les différentes parties. Entre cette éventuelle prolongation et le mercato à venir, Eyraud et l'OM ont du pain sur la planche cet hiver !