Pourquoi Manchester City va galérer à convaincre Francfort pour Omar Marmoush

Avec 18 buts et 11 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, Omar Marmoush s’impose comme le deuxième joueur le plus efficace d’Europe (parmi les 5 grands championnats), juste derrière l’intouchable Mohamed Salah. Le tout en évoluant à l’Eintracht Francfort, loin d’être un cador européen comme Liverpool ou le FC Barcelone (où évoluent ceux qui complètent le top des joueurs décisifs, avec Lewandowski et Raphinha) ou le Bayern Munich (avec Harry Kane).

Forcément, cela suscite plus que de la curiosité de la part de formations à la recherche d’un nouveau frisson offensif. C’est le cas de Manchester City. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, le club mancunien a contacté le joueur et ses représentants, pour formuler une offre et lui présenter le projet sportif. Marmoush a pu donc écouter ce qu’on attendait de lui du côté des Citizens. A 25 ans, et après une telle première partie de saison, il est prêt à saisir l’opportunité offerte, mais se sent épanoui du côté de Francfort, où il compose un solide duo avec Hugo Ekitike.

Francfort n’a aucun besoin de vendre

L’Eintracht Francfort est 3e de Bundesliga, derrière le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, et peut donc avoir des ambitions pour la fin de saison. De plus, le club allemand est bien géré et n’a pas besoin de liquidités cet hiver. Le PSG a pu le constater dans le dossier Randal Kolo Muani il y a un an et demi, quand l’Eintracht ne souhaite pas vendre, il ne fait pas de cadeau, et c’est seulement un chèque de 90 M€ qui avait été versé. Là, nous sommes au cœur de la saison, la première de Marmoush au club, lui qui a été recruté libre en provenance de Wolfsbourg !

Ce jeudi, le coach de Francfort Dino Toppmöller a été évasif sur les rumeurs entourant l’Égyptien : «Omar Marmoush est un joueur d’une importance énorme pour nous. Il n’y a pas de contact entre les clubs et tant que ce n’est pas le cas, on n’a pas besoin de trop en parler.» Le directeur sportif Marcus Krösche a lui donné la marche à suivre dans ce nouveau dossier chaud, qui pourrait quand même rapporter très gros. « Notre intention fondamentale est de garder l’équipe ensemble et d’atteindre nos objectifs sportifs. Bien sûr, il existe des situations extrêmes. Cela doit être réévalué. Cependant, quelque chose d’extraordinaire doit se produire. (…) Nous voulons aborder la seconde partie de saison avec cette équipe ». Il n’y a aucun intérêt pour Francfort de vendre son meilleur joueur en plein milieu de la saison, sauf en cas d’une offre folle. Selon la presse anglaise, Man City envisage de débourser entre 50 et 60 M€ mais cela semble trop juste au regard du positionnement clair des dirigeants allemands.