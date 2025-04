OM - Montpellier : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille accueille Montpellier au Vélodrome dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Actuellement 3e du championnat, l’OM traverse une période très délicate avec 4 défaites lors des 5 dernières journées, l’heure est à la relance ce soir à domicile. En face, la situation est encore plus critique pour Montpellier, le MHSC est dernier et la relégation est presque une certitude. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Roberto de Zerbi choisit un 3-4-2-1. Rulli dans le but, Murillo avec Garcia et Kondogbia en défense. Luis Henrique et Merlin en pistons, Hojbjerg et Rongier dans le cœur du jeu. Enfin en attaque, Greenwood et Rabiot sont présents en soutien de Gouiri. Chez les visiteurs, Zoumana Camara aligne un onze très défensif en 4-5-1 avec le seul Coulibaly pour animer l’attaque.

Les compositions

OM : Rulli - Murillo, Kondogbia, Garcia - Luis Henrique, Højbjerg, Rongier, Merlin - Greenwood, Rabiot - Gouiri

Montpellier : Lecomte - Ndolo Bille, Mouanga, Omeragic, Mincarelli, Sainte-Luce - Nzingoula, Ferri, Ndiaye, Pays - Coulibaly

La suite après cette publicité

Parions sports vous offre 10€ avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Une victoire marseillaise 2-1 face à Montpellier peut vous faire gagner jusqu’à 810€.