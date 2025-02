Coupe d’Italie : la Juventus éliminée !

La Juventus était opposé à Empoli en quart de finale de la Coupe d’Italie ce mercredi soir. Revenu en forme en Serie A mais éliminé piteusement de la Ligue des Champions en barrage, le club piémontais avait l’occasion d’atteindre la demi-finale de la Coupe nationale, mais c’est Empoli qui a ouvert le score en première période grâce à Maleh. Sans idée, la Vieille Dame parvenait à égaliser grâce à Khephren Thuram en deuxième période.

La Juve poussait enfin, d’autant que Thiago Motta avait aligné d’entrée Vlahovic en pointe et Kolo Muani sur le côté droit. Mais c’est bien Empoli qui gâchait de belles occasions en fin de rencontre. La qualification se jouait donc aux tirs au but. Vlahovic et Yildiz se loupaient dans l’exercice, alors qu’Empoli réalisait un sans-faute. Empoli affrontera Bologne en demi-finale.