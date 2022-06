Manchester City veut vendre pour 250 M€ cet été

La suite après cette publicité

Manchester City n'a pas perdu de temps. Si la formation entraînée par Pep Guardiola est parvenue, non sans mal, à conserver sa couronne de champion d'Angleterre à l'issue de la saison 2021-2022, elle a en revanche encore échoué sur la scène européenne. Les Cityzens, finalistes malheureux de l'édition précédente, ont en effet pris la porte en demi-finales contre le futur vainqueur de la compétition, le Real Madrid. Une déception de plus pour le technicien catalan, qui peine à briller en Europe depuis son départ du FC Barcelone. De quoi encore plus motiver les pensionnaires de l'Etihad Stadium en vue de l'année prochaine.

Car Guardiola entend bien faire taire, une bonne fois pour toutes, ses détracteurs. Man City est conscient que cela passe notamment par un recrutement de qualité. Difficile, à ce niveau, de dire que les choses ont mal débuté pour l'équipe anglaise. Après avoir déboursé 21 M€ pour s'offrir la pépite argentine de River Plate Julian Alvarez, qui ralliera l'Angleterre cet été, les Sky Blues ont frappé fort en enrôlant Erling Haaland, dont la clause libératoire avec le BvB s'élevait à 75 M€. De renforts de poids attendus depuis le départ de Sergio Agüero, qui n'a finalement jamais été remplacé, d'autant plus que Gabriel Jesus devrait changer d'air dans les prochaines semaines.

Man City pourrait toucher le jackpot cet été

En parlant de départ, c'est justement un phénomène qui pourrait prendre de l'ampleur au cours de ce mercato estival dans les rangs des Cityzens. Comme l'explique The Telegraph, ce sont près de 230 M€ qui pourraient venir renflouer les caisses des dirigeants mancuniens ! Le transfert de Ferran Torres, vendu en janvier dernier au Barça, pourrait grimper à 63 M€ grâce aux divers bonus. L'actuel numéro 9 brésilien, Gabriel Jesus, devrait lui rapporter environ 58 M€ au club anglais, alors qu'on parle d'un transfert de 70 M€ pour Raheem Sterling, qui n'a plus qu'un an de contrat et est, lui aussi, annoncé sur le départ.

Du côté des joueurs moins en vue, le gardien international irlandais, Gavin Bazunu, intéresse Southampton. Son prix est évalué à un peu plus de 17 M€, alors que Yangel Herrera et le jeune Morgan Rogers, respectivement prêtés à l'Espanyol et à Bournemouth l'an passé, pourraient à eux deux rapporter 23 M€. Ajoutez à cela les 8 M€ déjà touchés pour la vente de Pedro Porro au Sporting, et vous obtenez un montant avoisinant les 240 M€. Mais ce n'est pas tout.

En cas d'offre alléchante, Oleksandr Zinchenko (pisté par Arsenal et West Ham), Nathan Aké (sur les tablettes de Newcastle notamment) ou encore Ilkay Gundogan (en fin de contrat en juin 2023) ne devraient eux pas être retenus par Pep Guardiola. De quoi bien amortir les récentes acquisitions, faites par Manchester City, qui compte bien, malgré tout, réinvestir cet argent, notamment sur Kalvin Phillips (Leeds réclame environ 70 M€) ou encore Marc Cucurella (Brighton, transfert estimé à 58 M€). L'été s'annonce très mouvementé à Manchester.