PL : Man City sans souci face à Brentford, Tottenham surpris par Southampton

Quatre rencontres se jouaient sur les pelouses anglaises dans le cadre de la 24e journée de Premier League, notamment celles de Manchester City et Tottenham. Les Citizens s'imposaient sans difficulté à domicile face à Brentford (2-0), notamment grâce à un but sur penalty de l'international algérien Riyad Mahrez, son troisième sur ses deux derniers matches. Avec deux matches d'avance sur Liverpool, City prend provisoirement 12 points d'avance sur les Reds.

Dans les autres matches de la soirée, les Spurs se faisaient surprendre par Southampton (2-3) et croyaient égaliser en fin de rencontre par le biais de Steven Bergwijn, mais son but était refusé par la VAR pour un hors-jeu. Enfin, dans une rencontre prolifique, Aston Villa et Leeds devaient partager les points (3-3). Un match illuminé par le talent de Philippe Coutinho, buteur et double passeur décisif pour le doublé de Jacob Ramsey.

Les résultats complets de la soirée

Manchester City 2-0 Brentford : Mahrez (sp, 40e), De Bruyne (69e) pour les Skyblues

Norwich 1-1 Crystal Palace : Pukki (1e) pour les Canaries; Zaha (60e) pour les Eagles

Tottenham 2-3 Southampton : Bednarek (csc, 18e), Son (70e) pour les Spurs; Broja (23e), Elyounoussi (79e), C. Adams (82e) pour les Saints

Aston Villa 3-3 Leeds : Coutinho (30e), Ramsey (38e, 43e) pour les Villans; D. James (9e, 45e+2), D. Llorente (63e) pour les Whites