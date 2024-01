Islam Slimani a retrouvé un club

À 35 ans, Islam Slimani a quitté Coritiba et le Brésil. Et l’international algérien (101 sélections, 43 buts) n’a pas mis longtemps avant de retrouver un club. Un an après son passage à Anderlecht, le Fennec revient en Belgique.

Slimani s’est engagé avec le KV Mechelen. Selon nos informations, l’Algérien a signé un contrat de six mois. De plus, le club belge a payé la clause libératoire de 500 000€ à Coritiba.