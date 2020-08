La Reggina veut tenter le coup Adil Rami

Libre depuis son départ de Sotchi, Adil Rami est en quête d'un nouveau challenge. Le champion du monde 2018 pourrait bien rebondir en Italie, un pays qu'il connaît bien lui qui a notamment porté les couleurs de l'AC Milan. Cette fois-ci, il pourrait rejoindre un club de Serie B, à savoir la Reggina.

Et le président de l'écurie italienne, qui a déjà fait signer Jérémy Ménez cet été, a confirmé la piste menant à l'ancien joueur de Lille et Marseille. « Je ne nierai pas que Rami est sur la très courte liste de noms que la Reggina surveille attentivement. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Nous sommes proches du profil d'un international et nous verrons ce qu'il se passe », a avoué Luca Gallo à Sportitalia. Adil Rami pourrait donc bientôt reprendre du service si la Reggina réussit à le faire venir.