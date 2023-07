Le Barça prépare déjà la succession d’Ousmane Dembélé, le Real Madrid prend une décision radicale pour Arda Güler

Le Barça déjà résigné pour Dembélé ?

La suite après cette publicité

Tout proche de signer au PSG comme on vous l’a révélé, Ousmane Dembélé est en train de raviver les tensions entre le FC Barcelone et le PSG ! Le Mundo Deportivo parle même de «guerre Barça-PSG» ce lundi ! On rappelle que le PSG a jusqu’à ce lundi 31 juillet pour lever sa clause libératoire de 50M€, dont la moitié reviendra au joueur. En Catalogne, on commence en tout cas à être très pessimiste concernant le Français. A tel point que sur son site, le média Sport fait la liste des potentiels successeurs de Dembouz. On retrouve en tête de liste Bernardo Silva, qui fait aussi office de priorité pour le PSG. Joao Felix est aussi cité alors qu’il a récemment déclaré sa flamme au Barça. Le nom de Yannick Carrasco, revient aussi. D’autres pistes plus surprenantes comme Leroy Sané, Federico Chiesa ou encore Gabri Veiga, aussi courtisé par le PSG, sont citées.

Scénario catastrophe pour Arda Güler

Terrible nouvelle pour le Real Madrid, qui a appris la grave blessure de sa nouvelle recrue Arda Güler. Il devrait être absent pour un bon bout de temps. Comme le rapporte Radio Marca, le docteur Ripoll aurait diagnostiqué une absence de trois mois pour le joueur qui souffre d’une déchirure partielle du cartilage. Cela lui ferait manquer à minima la moitié du début de saison, voire plus puisqu’une opération chirurgicale est envisagée ! L’indisponibilité s’élèverait alors à 5 mois ! Une situation dramatique pour le joueur et le club, qui pourrait ne pas inscrire le joueur sur la liste, comme le relaye le Mundo Deportivo sur son site ! Selon le règlement général de la RFEF, «les clubs peuvent annuler la licence d’un professionnel à des fins de quota en fournissant un document respectant les conditions du contrat». En gros, le Real Madrid pourrait renoncer à inscrire le joueur pour la première partie de saison et le réinscrire en janvier, en espérant un retour rapide du joueur. Affaire à suivre.

À lire

PSG : les raisons du surprenant choix Arnau Tenas

Romelu Lukaku fait polémique

En Italie, Romelu Lukaku fait encore la couverture des journaux ! Et pour cause, ce dernier est annoncé dans le viseur de la Juventus ! Pour les supporters de l’Inter, ces rumeurs ont été vécues comme une véritable trahison ! Mais ce week-end, une vidéo du Belge a fait le buzz. Le Corriere dello Sport revient dessus et parle de «coup de bluff de Lukaku». En gros, Lukaku s’est fait interpeller par un supporter de l’Inter qui lui a demandé de ne pas lancer un «Forza Juventus» s’il venait à signer en faveur du rival de son ancien club. Ce à quoi l’intéressé à répondu : « Non, non, je ne pense pas que le transfert se fera ». Pas de quoi calmer les rumeurs dans le Piémont. Le quotidien transalpin explique que la Juve tente toujours de trouver un moyen de réaliser ce transfert. Le directeur sportif Giuntoli serait même prêt à proposer de nouveau Dusan Vlahovic pour faire baisser le coût de l’opération. Comme on vous l’a révélé, le Serbe est dans le viseur du PSG, mais le club parisien joue la montre dans ce dossier.