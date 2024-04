Man City : la mise au point musclée de Pep Guardiola sur Erling Haaland

Dans le collimateur des médias après sa prestation décevante face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions, Erling Haaland en prend pour son grade. Mais le Norvégien peut compter sur le soutien des personnalités du football comme son entraîneur, Pep Guardiola. Cet après-midi, l4espagnol a tenu à mettre les points sur les i concernant l’apport de son attaquant.

«Haaland est un jeune joueur, il a une marge de progression, mais cette progression est plus le fait de l’équipe que de lui-même. Il n’était pas impliqué ? Nous avons marqué trois buts, mais il avait deux défenseurs centraux sur lui… L’objectif n’est pas de gagner le Ballon d’Or, l’objectif est de gagner la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup et il l’a fait. Sans lui, cela n’aurait pas été possible. Il n’y a aucune chance, c’est impossible. C’est un joueur clé pour nous», a-t-il confié en conférence de presse.