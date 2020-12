OM : l'immense déception d'André Villas-Boas

La suite après cette publicité

Ce samedi, en tout début de soirée, l'Olympique de Marseille avait l'occasion de se refaire la cerise après un match compliqué face à Rennes en milieu de semaine dernière. Pourtant, ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul contre Reims (1-1, but contre son camp de Yuto Nagatomo et égalisation en fin de première période par Florian Thauvin).

La frustration semble commencer à gagner les joueurs phocéens, comme peuvent en témoigner les déclarations à chaud de Florian Thauvin à l'issue de la confrontation. En conférence de presse, c'est un André Villas-Boas qui semblait fatigué que l'on a retrouvé. Il a avoué être très déçu du résultat de ses ouailles.

Il va falloir se remettre à l'endroit

« C'est un coup dur et on était très déçus dans le vestiaire. On devra faire beaucoup mieux que ça contre Angers (mercredi, ndlr). Là, on a quatre jours et je ne pense pas que la fatigue sera un problème. C'est plus de la fatigue mentale, de la frustration », a-t-il commencé à expliquer devant les médias avant de prendre sa part.

« Les mauvais choix sont plus liés au mental qu'au physique. Notre logique était de penser au classement sans penser à ces deux matchs en retard. Donc, aujourd'hui (samedi, ndlr), c'est deux points de perdus. Mes changements non plus n'ont pas fonctionné », a avoué le technicien portugais. Il va maintenant falloir retrouver une série et remporter les deux matchs en retard (contre Lens et Nice) afin de ne pas rater le bon wagon des premières places.