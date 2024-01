FC Lorient : qui est Pános Katséris, la pépite grecque chipée en Serie B ?

«Le FC Lorient est ravi de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée de Pános Katséris (22 ans), le latéral droit grec de l’US Catanzaro, jusqu’en juin 2028. Après plusieurs saisons dans des formations amateures grecques, Pános Katséris rejoint l’Italie à l’âge de 19 ans. Il évolue notamment sous les couleurs de Nocerina, Nuova Florida Calcio et donc Catanzaro. Aujourd’hui, il compte 33 apparitions, toutes compétitions confondues, avec la formation italienne dont 15 en Serie B». C’est ainsi que le club présidé par Loïc Ferry a annoncé dans un communiqué officiel, plus tôt dans la semaine, la venue de Pános Katséris, jeune latéral grec en provenance d’Italie. Un nom encore méconnu chez les observateurs européens mais n’a cessé pas de faire couler de l’encre dans la presse transalpine ces dernières années. En plus de posséder un profil moderne et polyvalente, le natif d’Athènes a un parcours très original semé d’embuches. Une histoire personnelle forte qui lui a forgé un caractère bien trempé.

Auteur d’une saison et demi flamboyante avec Catanzaro, petit club de la région de Calabre en Italie, Pános Katséris a dû batailler pour vivre son rêve de devenir football professionnel. Né à Athènes, le désormais nouveau joueur des Merlus a pris le risque de quitter son pays natal, sa famille et surtout le berceau footballistique athénien, où résident le Panathinaïkós, l’AEK ou encore l’Olympiakós, pour poser ses valises en Italie : «J’ai débuté avec mes amis dans mon club de quartier à Athènes. Après quelques années, je suis parti au Atromitos Football Club, en première division grecque. Et à l’âge de 18 ans, j’ai décidé de quitter la Grèce pour débuter ma carrière en Italie. j’ai considéré qu’un jeune joueur comme moi avait besoin d’expériences à l’étranger pour progresser. C’est pour cela que j’ai saisi l’opportunité de partir en Italie. J’ai donc du prendre la décision de quitter ma famille, ma maison et de vivre mon rêve», précise le latéral grec de 22 ans au site officiel du FC Lorient.

Pur produit de la formation italienne

Fait assez rare pour être souligné, Pános Katséris n’a donc jamais porté de mythiques maillots comme ceux des Prásini, des Erythrólefkoi ou des Kitrinomavri et n’a jamais connu les joutes enflammées des derbys de Salonique ou d’Athènes. En ce sens, le jeune latéral reste inexpérimenté des grosses compétitions. Néanmoins, il est loin d’être qu’un simple novice puisque Katséris a acquise une force mentale inouïe à travers sa formation atypique : «J’ai vécu en périphérie de Milan avec dix autres gars dans une maison. On était trois dans la même chambre. C’était vraiment dur parce que certaines fois il y avait plein de choses qui nous manquaient pour bien vivre. On s’est retrouvé parfois sans électricité ou eau. J’ai aussi vécu dans des maisons pas terribles. Mais je pense que cela développe ta façon de penser et ta mentalité. Cela a été important pour que je parvienne à mes rêves», a-t-il déclaré récemment dans les colonnes de Ouest France. Un mental d’acier qui est d’ailleurs au cœur de son football.

En effet, avant de réaliser une solide saison avec Catanzaro, Pános Katséris a dû gravir les échelons du football italien, les unes après les autres. D’abord en Eccellenza (D5 italienne régionale) puis en Serie C et enfin en Serie B cette saison avant son transfert pour Lorient. Son explosion est donc fulgurante pour celui qui scrutait encore le banc de son club en troisième division italienne en 2022 : «Mais j’ai tout fait pour réaliser un essai avec Catanzaro. J’ai dit à ma famille "s’ils ne me prennent pas, il serait mieux pour moi de tout arrêter". Je ne me voyais pas faire une troisième année consécutive en quatrième division», s’est remémoré le Grec de 22 ans, toujours chez nos confères de la presse bretonne. Le latéral doit son ascension fulgurante à une éternelle remise en question doublée par un développement sur plusieurs positions, ce qui lui a permis de devenir un joueur polyvalent avec une grande adaptabilité. Formé au poste de milieu, il est petit à petit redescendu pour s’installer en latéral, tantôt piston haut, tantôt défenseur bas. En quelques mois à Catanzaro, Katseris s’est retrouvé sur les tablettes de plusieurs clubs de Serie A dont le Torino, le Genoa, Bologna, Monza et le Napoli.

Habile de ses deux pieds, Pános Katséris a même été aligné sur le flanc gauche à plusieurs reprises ces dernières années. Il a également connu différents systèmes tactiques (3-5-2 / 4-4-2), l’Italie produisant ainsi un football immensément tactiques aux multiples dispositifs possibles. Ses qualités offensives lui ont permis de dépanner aux postes d’avant centre et de milieu offensif central lors de son passage au Nuova Florida Calcio. Il est devenu un joueur fondamental, principalement en raison de sa capacité à occuper parfaitement toutes les zones du terrain pour créer une supériorité numérique : «Pendant toutes ses années, à l’entraînement, ma motivation a été de jouer, un jour, en première division d’un grand championnat d’Europe. J’ai atteint mon rêve. J’espère que dans deux ou trois mois, je connaîtrai les bases de la langue pour pouvoir discuter avec les joueurs sur et en dehors des terrains. Voir tout ce monde autour de moi, c’est tout nouveau et ça me donne envie de me donner à 100 %». Place désormais à sa grande première avec les Merlus ce dimanche contre Le Havre, dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Prochain objectif pour le natif d’Athènes ? Taper dans l’œil de Gustavo Poyet, dans l’espoir de s’installer durablement avec la sélection grecque…