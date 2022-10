Serie A : la Sampdoria et Bologne dos à dos, la Samp reste lanterne rouge

Suite de la 9ème journée de Serie A ce samedi avec la rencontre entre Bologne et la Sampdoria au stade Renato-Dall'Ara. La Samp, lanterne rouge du championnat italien, se rendait chez le 17ème avec l'ambition de s'imposer pour la première fois de la saison mais les deux équipes n'arrivaient pas à se départager malgré la petite domination des joueurs de Thiago Motta qui se montraient les plus dangereux (1-1). La première réalisation de la rencontre était d'ailleurs à mettre au crédit des joueurs de Bologne. Après une superbe déviation en première intention de Marko Arnautovic, Michel Aebischer pénétrait dans la surface averse et aspirait tous les défenseurs sur lui mais son tir était repoussé par Emil Audero. Néanmoins, Nicolas Dominguez suivait bien pour catapulter le ballon au fond des filets du gardien italien, encore à terre (32e).

Au retour des vestiaires, le score ne bougeait plus jusqu'au dernier quart d'heure de la rencontre. A 20 minutes du terme, Riccardo Orsolini aurait pu être exclu pour une faute dangereuse et grossière sur Tomas Rincon mais l'arbitre, M. Marco Piccinini, ne donnait qu'un carton jaune à l'ailier (70e). Mais dans la foulée du coup franc, Filip Djuricic égalisait sur une Passe décisive Mehdi Pascal Marcel Léris (72e). En fin de rencontre, Adama Soumaoro intervenait proprement dans les pieds de Francesco Caputo pour préserver le score d'un nouveau but adverse (90e). Avec ce match nul, qui ne fait les affaires de personne dans cette rencontre, Bologne reste bloqué à la 17ème place au classement provisoire tandis que la Sampdoria reste bonne dernière de Serie A.