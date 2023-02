Jorge Sampaoli hallucine devant les prix du mercato

La suite après cette publicité

920 000 000 millions d’euros : c’est le montant vertigineux déboursé par les clubs de Premier League cet hiver sur le marché des transferts. Tout simplement un record pour une fenêtre de transfert hivernale, et pas du goût de Jorge Sampaoli. Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du déplacement du Séville FC à Barcelone en Liga, le technicien argentin a évoqué cette tendance.

«Aujourd’hui, les joueurs sont identiques à des boîtes de conserve de tomates pour moi. Ils sont utilisés d’une manière qui fait perdre l’humanité et la productivité d’un être humain qui pratique une activité comme le football. Parfois, des sommes d’argent spectaculaires sont versées, puis six mois plus tard, ils sont prêtés pour rien. Je prendrais comme exemple Lucas Ocampos et Bryan Gil, qui sont revenus dans un endroit pour être heureux, ou pour essayer d’être heureux», a regretté l’entraîneur de 62 ans.

