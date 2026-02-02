Montpellier blinde un prodige de 15 ans

Ce lundi, le MHSC a annoncé la signature d’un contrat professionnel pour Laciné Megnan-Pavé. L’attaquant de 15 ans est considéré comme un grand espoir du club héraultais. Suivi par Arsenal et le FC Barcelone, le prodige joue déjà avec les U19 nationaux et compte cinq buts en onze rencontres avec les jeunes de la Paillade.

La suite après cette publicité

«Il est suffisamment rare que le MHSC fasse signer un premier contrat professionnel à un joueur aussi jeune (15 ans) ; suffisamment rare aussi pour que ce dernier ait déjà fait l’objet de grands portraits dans des magazines spécialisés du ballon rond… Mais signer Laciné Megnan-Pavé va bien au-delà d’un coup de com’, c’est avant tout une excellente nouvelle pour le MHSC.» Il portera le numéro 9 avec le MHSC.