Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 2

Montpellier blinde un prodige de 15 ans

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Savanier @Maxppp

Ce lundi, le MHSC a annoncé la signature d’un contrat professionnel pour Laciné Megnan-Pavé. L’attaquant de 15 ans est considéré comme un grand espoir du club héraultais. Suivi par Arsenal et le FC Barcelone, le prodige joue déjà avec les U19 nationaux et compte cinq buts en onze rencontres avec les jeunes de la Paillade.

La suite après cette publicité
MHSC
🧡🖊️ 𝐋𝐚𝐜𝐢𝐧𝐞́ 𝐌𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧-𝐏𝐚𝐯𝐞́
Le jeune attaquant montpelliérain a paraphé ce jour son 1er contrat professionnel avec son club formateur !

📝

1/7 📸⤵️
Voir sur X

«Il est suffisamment rare que le MHSC fasse signer un premier contrat professionnel à un joueur aussi jeune (15 ans) ; suffisamment rare aussi pour que ce dernier ait déjà fait l’objet de grands portraits dans des magazines spécialisés du ballon rond… Mais signer Laciné Megnan-Pavé va bien au-delà d’un coup de com’, c’est avant tout une excellente nouvelle pour le MHSC.» Il portera le numéro 9 avec le MHSC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Montpellier

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Montpellier Logo Montpellier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier