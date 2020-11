Sergio Ramos dresse la liste de ses cinq buts préférés au Real Madrid

Auteur d’un énième but sous les couleurs du Real Madrid face à l’Inter mardi soir, Sergio Ramos n’en finit plus de faire grimper son compteur but depuis son arrivée de Séville en 2005. Mais forcément, parmi tous ces buts, le défenseur international espagnol a des préférences. Au cours d’un entretien accordé quotidien espagnol Marca, le capitaine de la Roja a livré pour ce dernier le classement de ses cinq buts préférés qui l’ont amenés à devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. Sans surprise, le premier de cette liste n’est tout autre que celui inscrit lors de la finale de Ligue des Champions à Lisbonne contre l’Atlético, où l’Espagnol offrait la prolongation à son équipe.

Le second a quant à lui été réalisé à Milan contre cette même équipe de l’Atlético. Pour le troisième, il faut revenir au mois d’avril 2014 et une cinglante victoire (0-4) du Real sur la pelouse du Bayern. Le protagoniste madrilène avait vu double de la tête au cours de cette soirée. Enfin, son but au Camp Nou à Barcelone en 2017 se place quatrième. Pour clôturer ce classement, le joueur de 34 ans a opté pour son premier but en Ligue des Champions lors de la saison 2005-2006 à Athènes.