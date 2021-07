FC Lorient : Umut Bozok va être prêté à Kasimpasa

Après avoir annoncé ce jeudi l'arrivée de Valentin Eysseric, libre de tout contrat, le club turc de Kasimpasa va recruter l'attaquant de Lorient Umut Bozok. Selon les informations de L'Equipe, les deux parties se sont mis d'accord sur un prêt d'une saison. Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de la Turquie, l'attaquant lorientais âgé de 24 ans se lance donc un nouveau défi.

Sous contrat avec le club breton jusqu'en juin 2022, le natif de Saint-Avold sortait d'un prêt à Troyes en seconde partie de saison dernière où il a participé à la montée des hommes de Laurent Battles en Ligue 1 (16 apparitions, 1 but et 1 passe décisive en Ligue 2). Si le prêt devrait être officialisé dans les heures à venir, aucune information n'a, pour l'heure, été révélée quant à une possible option d'achat.