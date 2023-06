Chelsea annonce les départs de Tiémoué Bakayoko et 12 autres joueurs

Les clubs de Premier League font le ménage. Et c’est au tour de Chelsea de dévoiler la liste des joueurs qui ne seront pas retenus. Bien qu’il soit en fin de contrat, N’Golo Kanté n’y figure pas puisqu’il a une offre entre les mains. Pour le reste, 13 joueurs vont s’en aller. C’est le cas d’Abu, Adegoke, Baxter, Familia-Castillo, Fiabema, Haigh, Lawrence, McClelland, Sterling (Dujon Henriques) Thomas Silko, Wady et Wareham.

Le treizième joueur de cette liste est Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain, arrivé en 2017 pour 40 millions d’euros, a enchaîné les prêts. Il a notamment évolué à l’AC Milan et à Naples. Libre et sur le marché, il attend de savoir où il continuera sa carrière.

The list of players retained for the 2023/24 season has been published, with Tiemoue Bakayoko’s departure from the club now confirmed.