Cristiano Ronaldo s'est plaint de sa valeur marchande

Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et malgré les années qui passent il reste l'un des joueurs les plus importants et influents du continent. Après un début de saison mitigé à Manchester United, et avant de souffler ses 37 bougies le 5 février prochaine, CR7 est évalué par le célèbre site Transfermarkt à 35 M€.

AS explique aujourd'hui, qu'au temps où il évoluait à la Juventus Turin, Ronaldo se serait plaint par message privé sur Instagram de sa valeur marchande (81 M€), qui le plaçait en quatrième position dans le championnat italien, derrière Christian Eriksen, Lautaro Martinez et Paulo Dybala. Le Portugais n'a également pas apprécié sa valeur dans un classement, qu'il dominait sur les joueurs de 33 ans les plus chers de la planète football. La valeur marchande prenant en compte l'âge, ainsi que la durée restant de contrat ou de carrière, c'est donc logique que celle de CR7 diminue. Il y a quelques mois, le site allemand ressortait le même type de classement, plaçant le Portugais en 2e position.