OL : Rudi Garcia évoque l'importance du Tournoi Veolia

Avant de disputer la finale de Coupe de la Ligue BKT contre le Paris Saint-Germain (31 juillet), et surtout son 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus (7 août), l'Olympique Lyonnais va poursuivre sa préparation estivale avec le «Tournoi Veolia». Le club rhodanien va en effet défier au Groupama Stadium le Rangers FC (16/07) et ensuite le Celtic Glasgow (18/07). Et Rudi Garcia est revenu sur l'importance de ce mini-tournoi, auquel prendra part également l'OGC Nice.

« La préparation est primordiale. On ne doit jouer aucun match amical. Jouer les Rangers et le Celtic, deux équipes de haut-niveau en Ecosse, c’est exactement ce que l’on recherche. Ce sont deux belles affiches au Groupama Stadium. Même si malheureusement on ne pourra pas jouer avec autant de supporters qu’on le souhaitait », a déclaré le coach des Gones sur le site officiel du club.