C’est déjà la crise à l’OL !

Huitième en 2022, septième en 2023, l’Olympique Lyonnais est clairement rentré dans le rang sur les dernières saisons et cet été n’a pas amené de l’optimisme dans les rangs rhodaniens. Déjà en coulisses, le passage de témoin entre le président historique Jean-Michel Aulas et le nouveau propriétaire John Textor a été houleux. De plus, la DNCG a rapidement sanctionné l’Olympique Lyonnais en encadrant sa masse salariale et les transferts. Un premier désaveu pour les Lyonnais qui a été suivi d’autres déceptions.

Une préparation catastrophique

Débutant timidement la préparation contre De Treffers (équipe de troisième division néerlandaise) avec une courte victoire 2-1, l’OL n’inquiétait pas encore. La prestation qui a suivi contre Manchester United (défaite 1-0) a été inquiétante dans le contenu, mais pouvait s’entendre vis-à-vis du pedigree de l’adversaire. En revanche, les revers se sont succédés face à Molenbeek (1-0), le Celta de Vigo (1-0) et donc Crystal Palace (2-0). Des performances loin d’être rassurantes pour la pire préparation de saison sur le plan des résultats depuis 30 ans pour les Gones.

À l’issue de la dernière rencontre, Laurent Blanc faisait le constat auprès d’OL TV : «on a pas mal de problèmes de finition depuis un moment et cela s’est vérifié cet après-midi. Cela a été mieux défensivement en seconde période. Ils n’ont marqué que deux buts sur coups de pied arrêtés, mais ils ont mérité la victoire […] On joue dimanche soir, on va travailler mardi et certainement mercredi deux fois. On va sûrement faire une opposition entre nous pour permettre de faire jouer Duje (Caleta-Car, la nouvelle recrue, ndlr). C’est vrai qu’on ne gagne pas les matches. Il ne faut pas se décourager, continuer à travailler, il faut se préparer pour la saison, c’est important.»

Une situation floue

Si sur le mercato, cela se passe bien pour le moment avec aucun départ majeur et les arrivées - ainsi que celle imminente d’Ainsley Maitland-Niles - de Clinton Mata (30 ans, Bruges), Skelly Alvero (21 ans, Sochaux) ainsi que Duje Caleta-Car (26 ans, Southampton), l’Olympique Lyonnais n’a pas encore réussi à traduire ça sur le terrain. Petite éclaircie néanmoins, Clinton Mata et Skelly Alvero font partie des rares joueurs à avoir plutôt montré de bonnes choses. Cela reste très peu, surtout quand on voit le contexte autour de l’entraîneur Laurent Blanc.

Menacé et alors que Bruno Lage (ex Benfica et Wolverhampton) est évoqué pour potentiellement prendre sa suite comme le souligne L’Equipe, le Cévenol sait que sa situation personnelle peut évoluer et n’a pas manqué de le faire savoir : «ce qu’on peut regretter malgré le score, c’est qu’on a beaucoup de blessés avec Antho (Lopes ndlr), mais ça tournera. Le plus important, c’est d’être au complet j’espère contre Strasbourg, si d’ici là il y a un entraîneur à Lyon.» Ambiance …