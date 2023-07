La DNCG confirme les sanctions contre l’Olympique Lyonnais

La suite après cette publicité

C’est un début de mandat pour le moins houleux pour John Textor. Devenu président de l’OL en mai dernier, l’homme d’affaires a vécu des premières semaines difficiles, notamment sur le plan financier. Alors qu’il devait injecter de l’argent, Textor n’a pas rassuré la DNCG lors de ses différentes entrevues jusque-là. Après avoir demandé à l’Olympique Lyonnais d’apporter des garanties supplémentaires lors de son premier passage devant le gendarme financier du football français.

Le 4 juillet dernier, la DNCG a décidé un encadrement du recrutement et de la masse salariale de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien semblait pourtant confiant, après avoir répondu aux demandes complémentaires de l’instance. Quelques jours plus tard, les Gones avaient décidé de faire appel de cette décision, pensant être en mesure d’améliorer son dossier. Apporter de l’argent supplémentaire et remplir les objectifs de vente était alors une solution demandée.

La Commission d’appel maintien

Réunie ce mardi, la Commission d’appel de la DNCG de la FFF a décidé de confirmer la sanction initiale infligée à l’OL, à savoir l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert. «Olympique Lyonnais : encadrement de la masse salariale des joueurs sous contrat et des indemnités de mutations y figurant au titre de la saison 2023-2024 = confirmation de la décision», assure le communiqué de la Fédération Française de Football.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a enregistré l’arrivée de l’arrière droit Clinton Mata (30 ans et du milieu de terrain Skelly Alvero (21 ans). Mais cette mesure risque d’avoir des conséquences puisqu’elle pourrait empêcher désormais Lyon d’avancer sur certains dossiers en cette période de mercato. Pour le moment, le club détenu par John Textor n’a pas encore réagi à la sanction infligée par la Commission d’Appel de la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG).